Johann Zarco Bikin Kejutan di Pengujung Kualifikasi MotoGP Ceko

jpnn.com, BRNO - Johann Zarco merebut pole position alias berhak start paling depan dalam balapan MotoGP Ceko di Brno, Minggu (9/8) malam WIB.

Hasil itu diraih pembalap asal Prancis tersebut setelah menjadi yang paling kencang dalam sesi kualifikasi, Sabtu (8/8) malam.

Zarco mengukir waktu satu menit 55,687 detik.

Pembalap berusia 30 tahun itu mencatatkan waktu terbaiknya itu saat kualifikasi tersisa kurang dari dua menit.

His first pole since Malaysia 2018, and Ducati's first since Motegi the same season! ????#CzechGP ???????? pic.twitter.com/cWykYtfGcf — MotoGP™???? (@MotoGP) August 8, 2020