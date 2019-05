Jojo Masuk Final New Zealand Open, Hafiz / Gloria Rontok di Semifinal

jpnn.com, AUCKLAND - Jonatan Christie alias Jojo memberi kabar gembira dari New Zealand Open 2019 yang digelar di Auckland.

Dalam laga semifinal di Event Finda Stadium, Sabtu (4/5) siang, Jojo menang atas tunggal Jepang Kanta Tsuneyama 21-12, 21-15 dalam laga berdurasi 39 menit (statistik BWF).

Kemenangan ini membuat rekor pertemuan Jojo dengan Kanta menjadi 3-0. Di final besok, Jojo masih menunggu pemenang duel Lin Dan (Tiongkok) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong).

Jonatan Christie’s last 4 tournaments:

- SEMIFINAL Malaysia Open S750

- QUARTERFINAL Singapore Open S500

- Round of 32 Badminton Asia Championships

- FINAL New Zealand Open S300 (masih bisa juara)



Semangat Jojo! https://t.co/H5SM9dGO6V — Badminton Talk (@BadmintonTalk) May 4, 2019