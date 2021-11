Joss! Ganda Putra Indonesia Bikin Rekor Mengerikan di Hylo Open 2021

jpnn.com, SAARBRUCKEN - Indonesia patut bangga dengan torehan positif sejumlah pebulu tangkis yang berjuang di Hylo Open 2021.

Beberapa nama tampil gemilang sehingga memberi angin segar bagi dunia tepok bulu Indonesia.

Sektor ganda putra Indonesia menjadi sorotan tersendiri. Dari enam wakil yang dikirim, lima di antaranya mampu menembus perempat final Hylo Open 2021.

Menurut catatan @Badmintalk, ini kali pertama dalam sejarah Indonesia bisa meloloskan lima delegasinya di perempat final sebuah turnamen BWF.

HISTORY!



FOR THE FIRST TIME EVER, 5 Indonesian players/pairs in the same discipline qualify to a Superseries/WT S500 event Quarter Final



Gideon/Sukamuljo

Kusumawardana/Rambitan

Alfian/Ardianto

Carnando/Marthin

Ahsan/Setiawan



PERTAMA KALI DALAM SEJARAH! 5 wakil Indonesia di QF! pic.twitter.com/nbC70vMSQY — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 5, 2021