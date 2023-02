JSM Superindo Hadir Lagi, Minyak Goreng Murah Banget, Bun!

jpnn.com, JAKARTA - JSM Superindo kembali hadir untuk periode 3-5 Februari 2023 dengan berbagai penawaran, salah satunya minyak goreng murah.

Superindo kali ini memberikan diskon untuk harga minyak goreng yang murah banget.

Harga minyak goreng SunCo dibanderol RP 28.900 per pouch disertai dengan pembelian 2 pack sasa tepung bumbu 200 gram.

Kemudian, minyak goreng sawit merek Superindo Rp 16.900 per pouch.

Maksimal pembelian untuk diskon minyak goreng empat pouch.

Kemudian, ada potongan harga So Good Chiken Wings dengan harga Rp 37.900 per pack dari harga Rp 57.990 per pack.

Harga beras Koki Sentra Ramos dan Hoke Beras SAK 500 gram Rp 58.900 per pack.

Mama Lemon 1,6 liter cuma Rp 22.900 per pouch dari harga Rp 33.990 per pouch.