Juara Bertahan dan Si Nomor 1 Dunia Tembus Babak Kedua Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Angelique Kerber mengawali kampanye mempertahankan gelar di Wimbledon 2019 dengan mulus.

Dalam pertandingan di Centre Court, Selasa (2/7) malam WIB, petenis kidal Jerman itu menang atas kompatriotnya Tatjana Maria 6-4, 6-3 dalam durasi 81 menit.

Tiket babak kedua pun masuk ke kantong Kerber.

Last year’s champion @AngeliqueKerber beats Tatjana Maria in straight sets to secure her spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/ekmbCH1eCf — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019