Jurnal International IJTech Tambah Bidang Riset Multidisciplinary

jpnn.com - International Journal of Technology (IJTech) milik Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI), kembali menjadi jurnal terindeks kuartil tertinggi (Q1).

Hal itu berdasarkan pemeringkatan Scimago Journal and Country Rank (SJR) yang dirilis pada April 2024.

Prestasi ini mengulang capaian yang pernah diraih sebelumnya pada 2019. Selama 14 tahun, IJTech telah menerbitkan artikel berkualitas yang terindeks nasional maupun internasional.

Dekan FTUI, Prof. Heri Hermansyah mengungkapkan, awalnya IJTech hanya menerbitkan artikel di tiga bidang riset, yakni Management of Technology and Innovation, Strategy and Management, dan Engineering (miscellaneous).

Seiring dengan perkembangan riset nasional dan global, pada pertengahan 2024, IJTech menambahkan kategori “Multidisciplinary” untuk menampung riset multidisiplin dan kolaboratif terkait pembangunan berkelanjutan.

“Pada kategori ini, berdasarkan ranking SJR, IJTech merupakan satu-satunya journal internasional di Indonesia yang berhasil menembus Q1,” ucap Heri dalam keterangannya, Sabtu (20/4).

Menurut dia, pemekarang bidang riset juga ditandai dengan semakin banyak jumlah artikel yang diterbitkan.

Pada masa awal, IJTech menghadirkan 2 issue yang masing-masing berisi 10 artikel. Kini, terdapat 8 issue dengan 20 artikel pada masing-masing.