K-Content BizWeek 2023 Sukses Pertemukan Pelaku Industri Kreatif dari 5 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia sukses menggelar acara KOR-ASEAN K-Content BizWeek 2023 pada 20-22 Juni 2023 di Hotel Sheraton Grand Jakarta.

Tujuan acara tersebut untuk mempertemukan para pelaku usaha industri kreatif lima negara Asia seperti, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Sebanyak 28 perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di industri broadcasting, animation/character licensing, game/platform menghadiri pertemuan bisnis secara tatap muka/offline setelah acara yang sama pada tahun lalu diselenggarakan secara hybrid.

Acara KOR-ASEAN K-Content BizWeek 2023 dibuka oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H. E. Lee Sang Deok.

Sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang animasi hadir seperti, The Pinkfong Company dengan produk unggulan Baby Shark dan PinkFong, ICONIX dengan dua produknya yang terkenal, yaitu Pororo The Little Penguin dan Tayo The Little Bus.

Selain itu, perusahaan stasiun televisi ternama seperti MBC, SBS, KBS, dan CJ ENM, juga turut berpartisipasi pada acara tersebut.

KOR-ASEAN K-Content BizWeek 2023 juga dibuka sesi Project Pitch bertajuk Made in Korea: The Next Licensing Hit.

Tujuannya yakni untuk memberikan kesempatan pada perusahaan Korea mempresentasikan produk dan bisnisnya.