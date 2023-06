Hadir di Jakarta Fair 2023, Suzuki Bawa Lini Produk Unggulan dan Promo

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) dengan line up kendaraan unggulannya ikut memeriahkan ajang Jakarta Fair yang dilangsungkan di Kemayoran, Jakarta Pusat, hingga 16 Juli mendatang.

Assitant to Departemen Head of 4W Sales PT SIS Randy R Murdoko mengatakan bahwa Suzuki menyambut baik upaya positif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor perdagangan, khususnya industri otomotif.

"Tentu saja kami juga akan memberikan program penjualan khusus untuk masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya, yang hadir di Jakarta Fair 2023 dan berniat untuk melakukan pembelian mobil Suzuki," jelas Randy, dalam keterangannya, Jumat (23/6).

Pada pameran yang berlangsung selama 33 hari itu, Suzuki membuka gerai di dua titik untuk memamerkan produk terbarunya, yaitu mobil di Hall A dan sepeda motor di Hall C3

Suzuki membawa segenap line up kendaraan ramah lingkungan, seperti Suzuki All New Ertiga Hybrid dan juga XL 7 Hybrid.

Pengunjung dipersilakan untuk melihat lebih dekat kendaraan yang mengusung teknologi SHVS. sehingga membuat All New Ertiga Hybrid menjadi mobil yang efisien dan ramah lingkungan.

Tidak hanya melihat, para pengunjung juga diizinkan mencoba langsung kendaraan tersebut di area test drive untuk dapat mengetahui bagaimana sensasi berkendara menggunakan mobil Suzuki.

Pada area roda dua, PT. SIS memamerkan kendaraan adventure mereka seperti V-Strom 250SX dan NEX Crossover yang dapat dilihat langsung oleh pengunjung.