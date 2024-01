K-Link Indonesia Ukir Sejarah Baru di Recognition Day 2024

jpnn.com, JAKARTA - K-Link Indonesia mencapai target untuk naik peringkat keanggotaan yang lebih tinggi dalam ajang K-Link Recognition Day di Jakarta, pada Minggu (14/1).

Ajang bergengsi itu juga menjadi momen perdana penganugerahan penghargaan baru, yakni untuk peringkat Warrior, Elite, Master, dan Grand Master.

Grup Managing Director K-Link International Dato' Dr. H. MD. Radzi Saleh menuturkan tentang arah inovasi baru perusahaan dan mitranya di masa depan.

"Untuk bisa berjaya saat ini, jangan terlalu lama tenggelam mengenang kejayaan yang lama," ujar Dato' Radzi, dalam keterangannya, Selasa (16/1).

Menurut dia, pencapaian besar harus dijadikan pelajaran untuk menggapai kejayaan besar yang baru.

"Don't be proud of your achievements, but be proud of the journey to your future achievements," tuturnya.

Rangkaian K-Link Indonesia Recognition Day 2024 berjalan lancar dan ramai yang dihadiri lebih dari 800 peserta.

Secara total, terdapat 175 orang mitra yang diberikan penghargaan di hari itu, dengan penghargaan peringkat Warrior mengisi persentase terbesar.