Kabar Adopsi Bayi, Raffi Ahmad Akhirnya Ungkap Wajah Lily

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad akhirnya mulai memperlihatkan Lily, bayi perempuan yang diduga telah diadopsinya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah potret Lily meski masih sedikit ditutupi.

"Apakah Lily mirip sama Cipung?" ungkap Raffi Ahmad, Senin (29/4).

Suami Nagita Slavina itu belum mau bicara banyak soal bayi Lily.

Hingga saat ini, Raffi Ahmad belum menjelaskan asal usul bayi yang diadopsi tersebut.

"Lily you are not alone," tambah Raffi Ahmad.

Sejak beberapa pekan terakhir, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ramai diperbincangkan lantaran dikabarkan telah mengadopsi seorang bayi perempuan yang bernama Lily.

Terkait kabar tersebut, pasangan suami istri tidak membantah maupun mengiyakan kabar yang beredar di media sosial.