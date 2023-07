Kabar Bahagia, Julie Estelle Dikaruniai Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Julie Estelle menyampaikan kabar bahagia melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, dia mengumumkan telah dikaruniai anak pertama.

Pemain film Headshot itu turut membagikan foto kaki mungkin sang buah hati di Instagramnya.

Di unggahannya tersebut, perempuan 34 tahun itu juga menuliskan kata-kata mutiara.

"A baby fills a place in your heart you never knew was empty. Meet the new love of our lives, Brielle Leia Tjiptobiantoro," ujar Julie Estelle melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (30/7).

Adik Cathy Sharon itu menuturkan anak pertamanya dengan David Tjiptobiantoro lahir pada 20 Juli 2023.

Unggahan Julie Estelle tersebut lantas mendapat banyak ucapan selamat dari rekan sesama selebritas maupun warganet.

Salah satu ucapan itu datang dari Acha Septriasa. Dia turut berbahagia atas kelahiran anak pertama Julie Estelle.