Saleh Senang Melihat Kiprah Kader PAN Berlatar Belakang Artis di DPR

jpnn.com - Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay senang melihat kiprah kader partainya yang berlatar belakang artis saat bertugas di DPR RI.

"Selama ini, mungkin banyak yang meragukan. Banyak juga yang tidak punya waktu untuk mendalami kiprah mereka selama bertugas di parlemen. Wajar jika kemudian penilaiannya didasarkan pada asumsi dan praduga," ucap Saleh, Kamis (5/12/2024).

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, persepsi publik atas artis yang berkiprah di PAN menurutnya berubah. Terutama setelah mendengar beberapa pemaparan dan tanggapan Verrel Bramastha dalam bahasa Inggris.

Selain penguasaan bahasa Inggris yang sangat baik, kata Saleh, isi dan materi yang disampaikan juga sangat berbobot dan kontekstual, bahkan Verrel tampil di depan anggota DPR dari berbagai negara lain.

"Saya tentu sangat senang dan gembira. Pertama waktu menyapa calon pemain naturalisasi. Kedua, waktu bicara di the regional conference for parliament of the asia pacific region di Thailand. Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan," ungkap Saleh Daulay.

Ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan penampilan dan penguasaan Verrel ini tentu meneguhkan bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik.

Terlebih lagi, Verrel juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat. Sehingga dia berharap kiprah kadernya itu membuka daya tarik bagi para anak muda untuk terjun ke dunia politik.

Saleh juga menyampaikan bahwa para artis yang menjadi kader PAN tergolong berpendidikan dan berprestasi. Misalnya, Desy Ratnasari yang seorang doktor dalam bidang psikologi.