Kabar Baik! SKK Migas buka Loker untuk Fresh Graduates

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) membuka lowongan kerja atau loker puluhan posisi kunci pada formasi organisasi 2023.

Senior Manager PSC Human Resource Management SKK Migas Ronnie Kurniawan mengatakan formasi loker itu tersedia bagi lulusan baru (fresh graduates) bagian dari realisasi Work Program and Budget 2023.

"Dengan adanya target pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Indonesia Oil and Gas 4.0 yang menargetkan pencapaian 1 million barrel oil per day dan 12 billion standard cubic feet per day di 2030, membuat SKK Migas dan KKKS harus segera mengisi posisi-posisi kunci yang memang sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional di SKK Migas maupun di KKKS," ucap Ronnie dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu (19/3).

Rekrutmen Bersama SKK Migas dan KKKS saat ini khusus untuk fresh graduate dengan menyediakan kurang lebih 69 posisi yang membutuhkan berbagai disiplin keilmuan.

Selanjutnya program ini akan menyasar experienced hire dengan kebutuhan yang lebih banyak lagi.

Manager HRD Husky CNOOC Madura Limited (HCML) Wisnu Prasedyoko mendukung penuh program rekrutmen bersama SKK Migas dan KKKS ini.

Menurut dia, HCML membutuhkan tenaga kerja muda yang kreatif yang memiliki semangat membara dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

"Dari 69 posisi yang ditawarkan HCML pun ikut ambil bagian dan lowongan kerja ini akan ditutup pada 31 Maret mendatang," ujar Wisnu.(antara/jpnn)