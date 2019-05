Kabar Buruk Buat Chelsea, Unai Emery Punya Rekor Sempurna di Final Liga Europa

jpnn.com, LONDON - Juru taktik Arsenal Unai Emery pantas mendapat sebutan spesialis Liga Europa. Pria asal Spanyol itu menjadi pelatih pertama yang berhasil menjejakkan kakinya di final Liga Europa (dulu bernama Piala UEFA) sebanyak empat kali.

Sejak ajang ini digelar pertama kali pada 1971-1972, baru Emery yang bisa berlaga di final dalam kapasitasnya sebagai pelatih sebanyak itu.

Unai Emery is the first ever manager to reach the #UEL / UEFA Cup Final four times.



2013-14: Sevilla

2014-15: Sevilla

2015-16: Sevilla

2018-19: Arsenal#UEL = Unai Emery's League. ???? pic.twitter.com/a840TXeo6i — Squawka Football (@Squawka) May 9, 2019