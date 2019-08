Kabar Check-in Bareng Pacar, Bastian Steel Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Bastian Steel memberikan tanggapannya terkait kabar check-in dengan kekasih, Shafa Harris, di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Dalam unggahan di Instagram story pribadinya, Bastian Steel membagikan foto mesra bersama sang kekasih.

Mantan personel Coboy Junior itu tampak memberikan dukungan untuk sang kekasih.

“People really have nothing to do these days, making stupid assumptions about you, keep being happy I love you,” tulis Bastian.

Sebelumnya, dunia maya sempat heboh dengan beredarnya foto Bastian Steel dan Shafa Harris di depan resepsionis hotel.

Hal tersebut memunculkan dugaan jika keduanya baru saja menghabiskan waktu bersama di kamar hotel tersebut.(mg7/jpnn)