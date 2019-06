Next Level, Bastian Steel Bawa Shafa Harris ke Luar Negeri

Hubungan Bastian Steel dan Shafa Harris tampaknya go to the next level. Keduanya tidak malu-malu lagi menunjukkan kedekatan mereka kepada publik. Misalnya, kebersamaan yang diunggah Bastian dan Shafa di akun Instagram mereka.

Mereka berlibur bareng ke luar negeri. Tepatnya ke Tokyo, Jepang. Mereka berdua bahkan saling membalas posting-an dengan emotikon hati dan ungkapan "love ya".

Manajer Bastian belum merespons pertanyaan soal keberangkatan selebriti yang mengawali ketenarannya sebagai anggota boyband Coboy Junior itu ke Negeri Sakura.

Dalam unggahan lain, Bastian menunjukkan dirinya tengah tampil di panggung sebuah kelab. Shafa mengomentari posting-an video tersebut. "Me shouting baabbyy," tulisnya.

Sebab, ada teriakan seseorang memanggil "baby" saat Bastian manggung dan itu suara Shafa. (deb/c6/jan)