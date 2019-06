Tahan Jepang 0-0, Argentina Ukir Sejarah Hebat di Piala Dunia Wanita 2019

jpnn.com, PARIS - Timnas Argentina bersukacita usai menahan imbang Jepang dalam penyisihan Grup D Piala Dunia Wanita 2019 di Parc des Princes, Paris, Selasa (11/6) dini hari WIB.

Setelah 2 x 45 menit, Los Albiceleste bermain imbang 0-0 dengan Jepang si juara dunia 2011 dan finalis 2015. Meski nyaris sepanjang laga Argentina terus diserang, tetapi mereka bertahan. Kebetulan, Jepang juga lagi apes. Punya peluang, gagal dikonversi menjadi gol.

Statistik FIFA mencatat, Jepang mendominasi laga dengan 61 persen ball possession berbanding 39 milik Argentina. Jepang membukukan delapan attempts, tiga di antaranya on target. Sementara Argentina lima, satu on target.

Setelah wasit Stephanie Frappart (Prancis) meniup peluit panjang tanda laga usai, para pemain Argentina bersorak kegirangan, berpelukan, mengharukan.

Ya. Ini merupakan poin pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia Wanita. Dari tujuh edisi FIFA Women's World Cup sebelumnya, Argentina lolos di PD 2003 dan 2007. Itu juga selalu kalah.

1 - Argentina have avoided defeat for the first time in a #FIFAWWC match. They'd lost each of their previous six in the competition, shipping 33 goals in the process. Momentous. — OptaJoe (@OptaJoe) June 10, 2019