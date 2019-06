Inggris Mulus di Laga Pertama Grup D Piala Dunia Wanita 2019

jpnn.com, NICE - Inggris memulai kiprahnya di Piala Dunia Wanita 2019 dengan mulus.

Dalam laga melawan Skotlandia pada matchday pertama Grup D di Stade de Nice, Minggu (9/6) malam WIB, The Lionesses menang 2-1.

2 - England won their opening match of a FIFA Women’s World Cup tournament for the second time ever and the first time since 1995: they lost their opening match in 2015 and drew on MD1 in 2011 and 2007. Battle.#FIFAWWC pic.twitter.com/FeguvVFFMJ — OptaJoe (@OptaJoe) June 9, 2019