Kabar Duka, Aktor Christopher Plummer Meninggal di Usia 91 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Christopher Plummer meninggal dunia di usia 91 tahun pada Jumat (5/1) waktu setempat.

Pemain film The Sound of Music dan Beginners ini mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Connecticut, Amerika.

"Chris adalah pria luar biasa yang sangat mencintai dan menghormati profesinya dengan gaya busana kunonya yang hebat, humor yang mencela diri sendiri, dan kata-katanya dengan musik," ujar Lou Pitt, teman lama dan manajernya selama 46 tahun, dikutip Variety, Sabtu (6/2).

"Dia adalah harta negara yang sangat mencintai asal-asul Kanada-nya. Melalui seni dan kemanusiaannya, dia menyentuh semua hati kita dan kehidupan legendarisnya akan bertahan untuk semua generasi yang akan datang. Dia akan selamanya bersama kita," imbuh Pitt.

Plummer terkenal karena berperan sebagai Kapten von Trapp dalam musikal pemenang Oscar The Sound of Music.

Dia juga memenangkan Oscar pada tahun 2012 untuk peran pendukungnya dalam film "Beginners" dan menjadi aktor tertua yang pernah memenangkan Academy Award untuk aktor pendukung.

Plummer memiliki karier yang panjang dan terkenal di atas panggung, dengan dua Tony Awards. Dalam film, dia juga dikenal untuk perannya "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country" dan "A Beautiful Mind" dan dia menyumbangkan suara untuk "Up", "An American Tale" dan Serial TV "Madeline".

Di tahun-tahun terakhirnya, Plummer bermain sebagai pemeran pendukung termasuk dalam "60 Minutes" sebagai Mike Wallace, "The Insider" dan sebagai Franklin Delano Roosevelt dalam telepic HBO "Winchell" yang disutradarai oleh Paul Mazursky.