Kabar Duka: Eric Carmen 'All By Myself' Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Eric Carmen meninggal dunia dalam usia 74 tahun pada Senin (11/3).

Kabar kematian pelantun All By Myself itu disampaikan oleh sang istri, Amy Carmen.

"Eric kita tercinta dan penuh bakat meninggal dunia dalam tidur pada akhir pekan," demikian bunyi pengumuman tersebut, dikutip pada Selasa (12/3).

Keluarga tidak menyebutkan penyebab kematian penyanyi kelahiran 11 Agustus 1949.

Mengutip Variety, nama Eric Carmen populer pada era 70-an setelah dia merintis karier solo.

Sebelum solo, Carmen adalah vokalis grup Raspberries, band pop-rock dari Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.

Raspberries bubar pada pertengahan 1970. Eric Carmen lantas berkarir solo dan menelurkan lagu kesohor, All By Myself.

Lagu balada "All By Myself" dinyanyikan ulang oleh Celine Dion pada 1996.