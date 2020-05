Kabar Duka, Komedian dan Aktor Legendaris Meninggal Dunia

jpnn.com - Kabar duka, komedian sekaligus aktor Amerika Serikat, Fred Willard, telah meninggal dunia pada usia 86 tahun, sebagaimana dilaporkan E!News, Minggu.

Menurut perwakilan aktor, ia meninggal karena "sebab alamiah", tanpa sakit, pada 15 Mei waktu setempat.

"Ayah saya meninggal dengan sangat damai tadi malam pada usia 86 tahun. Dia terus bergerak, bekerja dan membuat kita bahagia sampai akhir," kata putri Willard, Hope, dalam sebuah pernyataan resmi.

Dia menambahkan, "Kami sangat mencintainya. Kami akan sangat merindukannya selamanya."

Aktor legendaris itu terkenal karena perannya dalam "Anchorman", "This Is Spinal Tap", "Modern Family", dan berbagai penampilannya dalam film-film Christopher Guest, yang meliputi "Best in Show", "Waiting for Guffman", "A Mighty Wind", dan lainnya.

Setelah mendengar berita kematian Willard, teman-teman sejawat dan mantan lawan mainnya berbagi kesedihan melalui media sosial.

"Baru mengetahui kematian Fred Willard. Manusia paling lucu yang pernah ada di planet ini," kata Harry Shearer di Twitter.

Jamie Lee Curtis, yang menikah dengan Christopher Guest, menulis rasa sedihnya yang mengharukan kepada aktor tersebut.