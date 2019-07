Kabar Terbaru Bagi Pasien yang Sulit Bernapas

Paru-paru. Foto: Pixabay

jpnn.com - Bernapas secara normal bisa menjadi pertempuran ketika Anda memiliki kondisi paru-paru yang serius seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

Meskipun ada pilihan pengobatan yang baik untuk penyakit ini, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen umum yang bisa Anda temukan di toko obat setempat bisa membantu Anda juga. Apa suplemennya? Vitamin D (Ya, vitamin D itu).

Asma dan PPOK adalah dua kondisi yang terpisah dan berbeda, tetapi mereka memiliki beberapa kesamaan - dan keduanya membuat pasien sulit bernapas.

Asma adalah kondisi kronis yang menyebabkan saluran udara seseorang menjadi meradang, menyempit, dan membengkak ketika terkena pemicu tertentu, sehingga sulit bagi penderitanya untuk bernapas.

Sekitar 25 juta orang di AS menderita asma, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC). COPD adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok penyakit paru-paru progresif, seperti emfisema, bronkitis kronis, dan asma yang tidak dapat dibalik yang menghambat aliran udara dan menyulitkan orang untuk bernapas, kata COPD Foundation.

COPD adalah penyebab utama kematian ketiga di AS, menurut American Lung Association, dan lebih dari 11 juta orang menderita penyakit ini.

Baru-baru ini, ada beberapa penelitian yang membahas peran yang mungkin dimainkan vitamin D dalam membantu orang dengan penyakit paru-paru kronis menjadi bernafas lebih mudah.

Satu studi meta-analisis 2018, yang diterbitkan dalam BMJ, menganalisis data dari 560 orang dengan COPD dan menemukan bahwa mereka yang kekurangan vitamin D dan mengonsumsi suplemen vitamin D melihat pengurangan "substansial" dalam berapa banyak eksaserbasi pernapasan yang mereka miliki.

Studi lain yang diterbitkan dalam The Lancet juga menemukan bahwa vitamin D membantu melindungi orang dengan COPD terhadap eksaserbasi sedang atau parah jika mereka memiliki kekurangan vitamin D, dan penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Allergy and Clinical Immunology pada taun 2017 menemukan hubungan antara orang yang memiliki kekurangan vitamin D dan asma.