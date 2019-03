Kadar Garam Dalam Menu Anak Di Restoran Cepat Saji Di Australia Lampaui Batas Aman

Para ahli kesehatan mengingatkan tingginya kadar garam didalam menu makanan anak-anak dari sejumlah gerai waralaba makanan cepat saji di Australia. Penelitian terbaru mereka menunjukan satu porsi menu itu mengandung lebih dari asupan garam yang direkomendasikan dalam sehari.

Gerai makanan cepat saji juga ditemukan menggunakan lebih banyak garam di sebagian makanan yang mereka jual di Australia dibandingkan makanan sejenis yang dijajakan di gerai mereka luar negeri. Para ahli menuding kurangnya regulasi sebagai faktor pemicunya.

Sebuah laporan baru yang diterbitkan oleh George Institute for Global Health menganalisis kandungan garam dalam makanan anak-anak di restoran cepat saji KFC, McDonald's, Hungry Jack's dan Subway.

Laporan ini menemukan variasi makanan dengan kadar garam tinggi yang luas di seluruh toko dan di antara menu individual, dengan nugget dan kentang goreng muncul sebagai penyebab utama.

Lima menu dengan tingkat garam tertinggi

Laporan ini menyebutkan, paket menu berisi 6 potong nugget dari Hungry Jack memiliki kandungan garam 3,78 g dan itu mencakup 108 persen dari asupan garam harian yang direkomendasikan untuk anak berusia 4-8 tahun.

Sementara tingkat kandungan garam rata-rata pada menu makanan anak-anak di empat outlet wara laba makanan cepat saji yang diteliti adalah 1,57g atau setara 45 persen dari asupan garam harian yang direkomendasikan untuk anak.

Laporan tersebut disiapkan untuk VicHealth, yang telah memanfaatkan temuan ini untuk menyerukan outlet makanan cepat saji agar mengurangi penggunaan garam mereka.

"Dikhawatirkan 80 persen anak-anak Australia mengkonsumsi terlalu banyak garam dimana sebagian besar berasal dari makanan olahan dan makanan cepat saji," kata ahli gizi VicHealth, Sian Armstrong.

"Penelitian ini menunjukkan makanan cepat saji tidak harus se-asin ini.

"Tidak ada alasan mengapa nugget ayam di KFC dan Hungry Jack harus hampir dua kali lebih asin dari nugget ayam McDonald's. Hal yang sama berlaku untuk kentang goreng."

Di antara temuan utama dari laporan ini adalah perbedaan signifikan dalam kadar garam antara item yang sama di Australia dan Inggris.

Tingkat garam di Australia vs Inggris

Ahli gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat George Institute, Clare Farrand, adalah penulis utama laporan ini dan mengatakan bahwa jelas diperlukan lebih banyak peraturan di Australia.

"Tidak dapat diterima bahwa beberapa makanan anak-anak di Australia secara signifikan lebih asin daripada makanan serupa yang dibeli di Inggris," kata Farrand.

"Fakta bahwa beberapa perusahaan menghasilkan makanan yang sama dengan kadar garam yang jauh lebih sedikit di Inggris menunjukkan bahwa mereka dapat, dan seharusnya menyajikan hal serupa untuk semua negara.

"Kita tahu bahwa beberapa perusahaan bekerja lebih baik daripada yang lain - semua makanan anak-anak Subway memenuhi target Inggris (kurang dari 1,8 g garam per makanan anak-anak) - tetapi jelas lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi kandungan garam di seluruh waralaba."

Laporan ini membuat sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dan outlet makanan cepat saji, termasuk:

• Menetapkan target garam untuk makanan anak-anak.

• Membuat skema pemantauan peraturan untuk menilai kepatuhan industri dengan target garam yang ditetapkan.

• Meningkatkan kampanye kesadaran konsumen untuk menginformasikan tentang manfaat kesehatan dari mengurangi asupan garam khusus untuk anak-anak.

• Gerai makanan cepat saji secara bertahap merumuskan kembali produk yang memiliki tingkat kandungan garam tinggi ke tingkat garam yang serendah mungkin.

• Menjadikan opsi lebih sehat sebagai opsi utama.

Respon gerai makanan cepat saji

McDonald's, Subway, dan Hungry Jack menanggapi laporan itu, masing-masing menyatakan bahwa mereka menawarkan kepada orang tua dan anak-anak beberapa pilihan makanan, termasuk pilihan menu dengan kadar garam yang rendah.

"Subway akan terus memberi para tamu berbagai pilihan menu dan pilihan untuk menyiapkan kebab, salad, dan roti pembungkus tanpa garam tambahan atau bahan-bahan garam yang lebih tinggi seperti saus, acar atau zaitun," kata seorang juru bicara.

"[Orang tua] benar-benar dapat memilih Happy Meal dengan cheeseburger dan kentang goreng, atau kami memiliki berbagai pilihan lain, seperti irisan apel, ayam bakar, tomat ceri, air, dan bungkus camilan wholemeal," kata juru bicara McDonald's.

Dan juru bicara Hungry Jack's mengatakan orang tua tidak dapat meminta tambahan garam saat memesan keripik sebagai bagian dari menu mereka yang bertagline "have it your way/disajikan sesuai selera anda".

"Hungry Jack's telah bekerja sama dengan pemasok bahan-bahan segar dan berkualitas untuk mencapai pengurangan lemak jenuh, natrium dan gula di seluruh menu," kata juru bicara itu.

KFC tidak menanggapi permintaan wawancara ABC sebelum berita ini diterbitkan.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.