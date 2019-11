Kalahkan Crystal Palace, Chelsea Gusur Manchester City

jpnn.com, LONDON - Chelsea berhak atas posisi kedua klasemen sementara Premier League setelah memenangi laga pekan ke-12, di Stamford Bridge, Sabtu (9/11) malam WIB.

Menjamu Crystal Palace, The Blues menang 2-0 berkat dua gol di babak kedua, yang dicetak oleh Tammy Abraham (52) dan Christian Pulisic (79).

Chelsea mendominasi babak pertama. Pulisic dan Willian menjadi pusat perhatian dengan sejumlah aksinya. Namun, gol baru tercipta pada 1 x 45 menit kedua, lewat aksi Abraham dan Pulisic.

Ini merupakan kemenangan keenam Chelsea secara beruntun di Premier League, yang membuat mereka mengoleksi 26 poin. Tim asuhan Frank Lampard ini unggul satu poin dari Manchester City yang berada di posisi ketiga, tetapi belum melakoni laga di pekan ke-12.

6 - Chelsea have won six consecutive Premier League games for the first time since May 2017 under Antonio Conte, in their last title-winning season. Foundations. pic.twitter.com/YSmC3J3etd — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2019