Kalau Seperti Itu Pantas Ginting Kecewa dan Marah

jpnn.com, HONG KONG - Anthony Sinisuka Ginting gagal memenangi Hong Kong Open 2019 setelah takluk dari wakil tuan rumah, Lee Cheuk Yiu, di Hong Kong Coliseum, Minggu (17/11) malam WIB.

Lewat laga rubber game, Ginting kalah 21-16, 10-21, 20-22. Di gim pertama, Ginting bermain cukup baik, ia jauh memimpin perolehan skor. Meskipun Lee sempat mendekat, pemain kelahiran Cimahi itu menang 21-16.

Pada gim kedua dan ketiga, penampilan Ginting justru antiklimaks. Ia begitu banyak melakukan kesalahan sendiri dan beberapa kali mati langkah dalam mengembalikan pukulan-pukulan Lee yang tidak terlalu berbahaya. Ginting sempat memperkecil ketertinggalannya bahkan balik memimpin dengan skor 20-19, tetapi Lee memaksakan terjadinya setting.

Saat tertinggal 20-21, satu sambaran Ginting di depan net dinyatakan fault oleh wasit karena ujung raketnya dinilai melewati net. Champion point pun diraih Lee.

Highlights | In an all-consuming final Hong Kong’s Lee Cheuk Yiu wins his first ever HSBC BWF World Tour title on home soil ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/NM59WFUMUh — BWF (@bwfmedia) November 17, 2019