Kampanye Kreatif, Caleg Golkar Boyong D'Masiv Keliling Dunia Menghibur WNI

jpnn.com, NEW YORK CITY - Caleg DPR Golkar Abraham Sridjaja luncurkan kampanye kreatif berskala masif demi mendulang suara dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024.

Dia memboyong Band D'Masiv berkeliling dunia untuk mengajak WNI di luar negeri memilih Partai Golkar pada 14 Februari nanti.

"Ini saja baru selesai (konser) 'Road To The World' kami bersama D'Masiv, di Times Square New York," ujar Abraham dari New York, Rabu (13/9) malam.

Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) ini bersyukur, sambutan WNI di Amerika Serikat sangat luar biasa.

"Pecah, ramai banget. Ada ribuan orang yang nonton," sambungnya.

Abraham menuturkan, 'Road To The Word' bersama Band D'Masiv yang digelar di Times Square New York ini, diinisiasi oleh para sukarelawannya yang tergabung dalam 'Sahabat Abraham'.

Selain di Kota New York, sebelumnya, pihaknya juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Philadelpia pada Minggu (10/9) lalu.

"Berikutnya Los Angeles, Liverpool, Manchester, Hamburg dan Amsterdam," ungkapnya.