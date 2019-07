Kamura / Sonoda jadi Ganda Putra Terakhir Lolos 16 Besar Blibli Indonesia Open 2019, Siapa Lagi?

jpnn.com, JAKARTA - Duo Jepang Takeshi Kamura / Keigo Sonoda menjadi ganda putra terakhir yang memastikan tiket 16 Besar Blibli Indonesia Open 2019.

Dalam babak pertama di Istora GBK Jakarta, Rabu (17/7) malam, Kamura / Sonoda mengalahkan pasangan Malaysia Goh V Shem / Tan Wee Kiong 17-21, 21-19, 21-14.

Kamura / Sonoda yang kini menduduki peringkat tiga dunia itu, butuh waktu 62 menit menghentikan perlawanan sengit ganda Negeri Jiran peringkat 12 dunia.

Di 16 Besar, Kamura / Sonoda akan berhadapan dengan sesama Negeri Sakura; Takuro Hoki / Yugo Kobayashi. Selain dua pasangan tersebut, 16 Besar masih diisi pasangan-pasangan unggulan seperti Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya (ranking satu) dan Li Junhui / Liu Yuchen (ranking dua).

Indonesia sendiri punya lima ganda. Selain Marcus / Kevin, masih ada Ricky Karandasuwardi / Angga Pratama, Wahyu Nayaka / Ade Yusuf Santoso, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan. (adk/jpnn)

16 Besar Blibli Indonesia Open 2019:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (India)

Choi Slogyu / Seo Seung Jae (Korsel) vs Ou Xuan Yi / Zhang Nan (Tiongkok)

Li Junhui / Liu Yuchen (Tiongkok) vs Ricky Karandasuwardi / Angga Pratama (Indonesia)

Han Chengkai / Zhou Hao Dong (Tiongkok) vs He Jiting / Ta Qiang (Tiongkok)

Wahyu Nayaka AP / Ade Yusuf Santoso (Indonesia) vs Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (Jepang)

Mark Lamsfuss / Marvin Seidel (Jerman) vs Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Indonesia)

Liao Min Chun / Su Ching Heng (Taiwan) vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang) vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang)