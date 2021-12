Kapolri Jenderal Listyo Mutasi Komjen Firli Bahuri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi Polri yang memasuki masa pensiun.

Salah satu pati Polri yang dimutasi Kapolri Jenderal Listyo ialah Komjen Firli Bahuri, yang saat ini menjabat ketua KPK.

Surat telegram persiapan pensiun Komjen Firli tertuang dalam ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Dalam surat telegram Kapolri tersebut, Komjen Firli Bahuri selaku Pati Bareskrim Polri (penugasan sebagai ketua KPK) dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan adanya surat telegram mutasi sejumlah pati Polri tersebut.

"Ya, benar proses mutasi secara alamiah yang pensiun dan tour of duty and tour of area serta penyegaran," ucap Irjen Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (18/12).

Selain Firli, Komjen Sutanto, penugasan pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka pensiun.

Selanjutnya, Irjen Komarul Zaman penugasan di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dimutasi sebagai Pati Asisten Operasi (Asops) Polri dalam rangka pensiun.