Kapten Timnas Anies-Muhaimin Jamin AMIN APP Aman dari Peretas

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi menjamin keamanan terkait informasi dan teknologi dalam aplikasi AMIN yang resmi diluncurkan di Jakarta, Sabtu (6/1).

Meski begitu, dia mengakui bahwa sistem IT di mana pun tidak ada yang sempurna.

“Tetapi di IT pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) selalu mengevaluasi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi Insyaallah apa yang sudah dilakukan tim IT sudah melewati itu semua,” kata Syaugi menjawab pertanyaan wartawan terkait keamanan IT dari peretas dalam acara Konsolidasi Nasional Pejuang Perubahan dan Grand Launching AMIN APP di Jakarta.

Syaugi menegaskan keamanan dalam aplikasi AMIN sudah dipikirkan dan bakal mengantisipasi akan terjadinya serangan peretas.

Dalam kesempatan yang sama, Syaugi membakar semangat para relawan yang menghadiri acara Konsolidasi Nasional Pejuang Perubahan.

Dia memuji langkah para relawan yang telah datang jauh untuk menghadiri acara hari ini.

Dia menegaskan hal ini menandakan relawan pasangan nomor urut 1. Dia bilang efek gulir bola salju perubahan tidak bisa dibendung.

“Mari kita gaungkan terus ke seluruh pelosok tanah air dan diaspora di luar negeri untuk mendukung perubahan. Saya ingat kata Capres perubahan pak Anies Baswedan yaitu pejuang perubahan tidak dibayar bukan berarti tak bernilai. Tapi pejuang perubahan tidak ternilai harganya,” katanya.