Kata Media Asing soal Lelang Keperawanan Sarah Keihl

jpnn.com, LONDON - Sosok selebgram Sarah Keihl yang sempat membuat unggahan tentang lelang keperawanannya ternyata menarik perhatian media asing. Media di Inggris pun turut memberitakan cewek yang juga punya nama Sarah Salsabila itu.

Laman Daily Mail menyebut Sarah merupakan sosok glamor. Salah satu media terlemuka di Britania Raya itu mengangkat sosok Sarah Keihl melalui berita berjudul Glamorous influencer who said she wanted to auction off her VIRGINITY 'to raise funds for COVID-19' is forced to apologise after being slammed for the 'desperate' appeal.

Media yang punya jejaring di India dan Australia itu juga menampilkan foto-foto Sarah. Setidaknya ada empat foto Sarah yang dipajang dalam berita itu.

Versi online tabloid Daily Star terbitan Inggris juga mengangkat soal Sarah. Media yang berbasis di London itu menyuguhkan berita berjudul Influencer slammed for 'auctioning virginity' to raise awareness of coronavirus.

Daily Star juga mengabarkan soal keperawanan Sarah yang dibanderol mulai Rp 2 miliar atau sekitar GBP 110 ribu. Media yang telah eksis selama lebih dari empat dasawarsa tersebut juga menampilkan video Sarah bersama seorang cewek berjilbab, serta sejumlah foto selebgram pemilik 332 ribu followers itu.

Sarah memicu kontroversi setelah unggaha video berisi lelang keperawanannya. Namun, dia telah menghapus video yang telanjur viral itu.(ara/jpnn)