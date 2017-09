Kate Winslet Menemukan Jodoh di Tengah Kebakaran

jpnn.com - Kate Winslet memerankan seorang korban kecelakaan yang terjebak bersama seorang penumpang lainnya di wilayah terpencil dalam film anyar The Mountain Between Us. Mereka dikisahkan berusaha bertahan hidup hingga akhirnya saling jatuh cinta.

Kisah cinta bersemi dari bencana semacam itu ternyata pernah dialami Winslet di dunia nyata. Yakni ketika terjadi kebakaran di Pulau Necker, British Virgin Island, pada 2011 silam.

Ketika peristiwa nahas itu terjadi, Winslet sedang berlibur dengan dua anaknya, Mia dan Joe. Peraih Oscar ini pun langsung menggendong dua anaknya ke tempat aman.

Di tengah kegelapan malam, dia melihat seorang pria membawa obor. Pria tersebut adalah Ned Rocknroll yang memandu orang-orang yang kebingungan.

Sejak itu, Winslet langsung menaruh simpati kepadanya.

"Aku bertemu suamiku saat kebakaran. Dia satu-satunya pria yang membawa obor. Sementara, semua orang mengikutinya di belakang," kata Winslet seperti diberitakan Eonline.

"Aku hanya membawa bra dan paspor sambil menggendong anak-anak. Saat itu aku berpikir, aku akan mengikuti pria dengan obor itu. Jadi, aku menikahinya," jelas artis yang tenar lewat film Titanic itu menambahkan sambil tertawa.

Akhirnya, bintang film The Reader ini menikah dengan Ned Rocknroll pada 2012. Sahabat Winslet, Leonardo DiCaprio menemaninya berjalan menuju altar saat momen bahagia tersebut. (rakyatmerdeka)

Sumber : RMOL.co