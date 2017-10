KBRI Kirim Nota Diplomatik untuk AS

jpnn.com, WASHINGTON - KBRI Washington DC telah melakukan kontak langsung dengan otoritas AS setelah mendengar informasi ditolaknya perjalanan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Negeri Paman tersebut.

Selain itu, KBRI DC juga mengirimkan nota diplomatik pada 21 Oktober 2017 sore untuk otoritas AS.

"KBRI secara tegas meminta klarifikasi atas penyebab kejadian tersebut," ujar Dubes RI untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono dalam keterangan pers yang diterima JPNN, Minggu waktu setempat.

Menurut KBRI DC, hal ini bertentangan dengan undangan yang disampaikan US Chairman of the Joint Chief of Staff kepada Panglima TNI.

Militer AS meminta Gatot untuk menghadiri Chief of Defense Conference on Countering-Violent Extremist Organizations.

"KBRI meminta agar klarifikasi dari otoritas AS dapat diterima pada kesempatan pertama," pungkas Budi.(flo/jpnn)