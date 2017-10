Ingat, Panglima TNI Pernah Curigai AS Gara-gara Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Langkah US Customs and Border Protection (CBP) melarang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki wilayah Amerika Serikat (AS) membuat banyak pihak bertanya-tanya. Terlebih, Gatot sudah mengantongi visa untuk masuk Negeri Paman Sam itu guna memenuhi undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford.

Dalam analisis pengamat politik dari Lowy Institute Research, Aaron Connelly, jika Gatot memang bermasalah tentu tak akan diundang untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Counter Violent Extremist Organizations (VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober 2017. “Jika ada masalah substansial yang mencegahnya masuk ke AS, tentu dia tidak akan diundang,” tutur Conelly seperti diberitakan Sydney Morning Herald.

Tapi, Gatot selama ini memang jadi perhatian banyak kalangan, terutama karena membangun reputasinya dengan mengidentifikasi berbagai 'hantu' yang mengancam kedaulatan Indonesia. “Sedikit saja hal seperti itu bisa mendorong posisinya di kalangan rakyat Indonesia ke dalam perasaan nasionalis,” ulasnya.

Bahkan, Gatot pernah menyinggung gelar pasukan Marinir AS atau US Marine Corps (USMC) di Darwin, Australia. AS berencana menempatkan 2.500 marinirnya di Darwin pada tahun ini, atau menjadi kontingen dengan jumlah terbesar pada masa damai di Australia.

Tentara yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 itu pun memiliki alasan tersendiri soal kecurigaannya terhadap keberadan USMC di Darwnin. Sebab, letak Darwin sangat dekat dengan Papua Barat dan Blok Masela yang memiliki cadangan gas luar biasa.

“Saya, sebagai Panglima TNI harus bertanya-tanya apa maksud semua ini,” ujar Gatot dalam sebuah pidatonya. “Mengapa tidak di Filipina? Mereka (AS, red) punya pangkalan di sana (Filipina, red) tak masalah. Tapi ini Darwin.”

Sedangkan pengamat yang juga indonesianis, John McBeth punya penilaian tersendiri mengenai Jenderal Gatot yang sering berbicara tentang ancaman terhadap Indonesia. McBeth mencatat soal Gatot yang getol berbicara tentang perang proksi atau proxy war.

“Dalam berbagai pidato di depan publik, dia sering mendukung teori bahwa orang-orang asing terlibat dalam perang proksi untuk melemahkan Indonesia,” ujar analis yang menulis buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan judul The Loner itu.