KBRI Seoul Dorong Penerbangan Budget Airlines ke Indonesia untuk Turis Korsel  

jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan mendorong adanya penerbangan budget airlines dari Korsel dengan berbagai daerah tujuan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala KBRI di Seoul, Korea Selatan, Zelda Wulan Kartika saat bertemu dengan 13 jurnalis Indonesia yang mengikuti kegiatan kunjungan ke Seoul melalui program ‘The Indonesian Next Journalist Generation Network on Korea dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation (KF) baru-baru ini di kantornya.

Menurut Zelda, penerbangan budget airlines akan membuka peluang mengembangkan sektor wisata Indonesia dengan mendatangkan para wisatawan dari Korea Selatan.

“Kami mendukung pembukaan kembali penerbangan langsung Garuda Indonesia rute Incheon Denpasar tetapi memang baru seminggu dua kali. Hal ini berjalan dengan baik sehingga kami mendorong pembukaan untuk jalur-jalur lain dengan memanfaatkan penerbangan budget airlines,” ujar Zelda.

Selain Bali, menurut Zelda, warga Korsel diharapkan bisa mengunjungi wilayah-wilayah tujuan wisata lainnya di Indonesia.

Di antaranya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Batam-Kepri, dan Manado, Sulawesi Utara.

“Batam itu jadi salah satu tujuan favorit warga Korsel karena ada lapangan golf. Orang Korea suka bermain golf, di Bintan,” kata Zelda.

Sembari mendorong penerbangan budget airlines, KBRI Seoul juga tetap gencar memperkenalkan budaya-budaya Indonesia melalui berbagai kegiatan di berbagai kota di Korsel. (flo/jpnn)