Kecelakaan Maut, Aktor Drama Korea Tewas

jpnn.com - AKTOR senior Korea Selatan, Kim Joo Hyuk, tewas dalam kecelakaan maut di Gangnam, Seoul, Korea Selatan, Senin (30/10).

Menurut Kantor Berita Yonhap, Mobil Mercedes yang dikendarai Kim terguling lalu terbakar.

Kekasihnya, Lee Yoo Young, tengah menjalani syuting Running Man di Busan.

Mendengar kabar tersebut, proses produksi Running Man langsung dihentikan sementara.

Joo Hyuk (45) mengawali karir sebagai aktor pada 1998. Dia tampil pada film drama aksi Confidential Assignment dan The Tooth and the Nail yang baru saja dirilis awal tahun ini.

Dia juga dikenal dalam perannya di film Lovers in Prague (2005) dan The Legendary Doctor – Hur Jun (2013).

Joo Hyuk juga menjadi bintang utama variety show populer Korea Selatan, 2 Days & 1 Night. (riz/fajar/jpnn)