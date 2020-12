Kedai Saipul Jamil Viral, Tim Pengacara Gelar Syukuran  

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Saipul Jamil, rupanya masih menjalankan bisnis kuliner meskipun ia masih dipenjara.

Kedai yang diberi nama Say Two Love You Pull ini pun laris manis lantaran sempat viral di media sosial.

Sebagai bentuk syukur, tim pengacara dan kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah itu sengaja mengggelar pengajian.

“Selasa dan Jumat menggelar pengajian, syukuran, juga mendoakan Saipul Jami segera keluar dari penjara,” kata salah satu tim pengacara Saipul Jamil, Bunda Hetty, dilansir dari saluran YouTube Wata Bang haji, Jumat (18/12).

Bunda Hetty mengatakan, kedai tersebut sebenarnya sudah ingin dibuka sejak lama. Namun baru terealisasi baru-baru ini.



Tim pengacara Saipul Jamil. Foto: source YouTube Warta Bang Haji

“Kami mendoakan kedai ini bisa sukses dan terus berjalan,” ujarnya.

Bunda Hetty pun bersyukur nama Saipul Jamil masih dikenal masyarakat hingga kedai tersebut menjadi viral di media sosial.