Kedekatan Mantan Istri Engku Emran dengan Bella Bikin Haru

Hubungan Erra Fazira dan Laudya Cynthia Bella kembali menjadi sorotan netizen.

Belum lama ini, mantan istri Engku Emran itu mengunggah foto bersama Bella dan putrinya Aleesya.

Dalam foto tersebut Fazira terlihat memeluk Bella dan putrinya.

Pada keterangannya, dia mengaku bahagia melihat kebahagiaan keluarga baru mantan suaminya itu.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Bella yang membuat putrinya bahagia.

“Bahagia melihat kalian bahagia.. Bonda jemput Aleesya.. sorry mom belum bsiap tp sempat jugak nak bphoto .. tq bonda @laudyacynthiabella for making our princess happy.. hugs n kisses,” tulis Fazira dalam caption.

Kedekatan Erra Fazira dengan Bella ini lantas menuai komentar.

Banyak di antara netizen mengaku terharu dan dibuat baper dengan hubungan keduanya yang terlihat sangat akrab dan akur.