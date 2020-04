Kejatuhan Minyak Dunia Menyeret Harga Emas Hari Ini

jpnn.com - Harga emas berjangka dan harga emas di pasar spot melorot di bawah level USD 1.700 per troy ounce.

Harga emas Comex terpantau di posisi USD 1.695 per troy ounce, turun 0,95 persen pada Selasa (21/4) hingga pukul 21.17 WIB.

Adapun harga emas di pasar spot juga turun 0,64 persen ke posisi USD1,684.80 per troy ounce.

Para analis pasar mencatat bahwa penurunan minyak berjangka AS yang belum pernah terjadi sebelumnya ke harga negatif pada Senin (20/4), telah menyebarkan sentimen bearish di antara sebagian besar komoditas, termasuk emas.

"Minyak benar-benar membuat seluruh kompleks komoditas turun... Banyak orang keluar dari posisi yang sangat menguntungkan dengan sikap menunggu dan melihat untuk melihat apakah ada limpahan lebih lanjut dari energi terhadap logam mulia," kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures.

Harga minyak mentah Brent anjlok 25 persen ke level terendah dalam hampir dua dekade.

Sebelumnya, para pedagang panik mengirim minyak AS di bawah minus 40 dolar AS per barel, di tengah kekhawatiran kelebihan pasokan bersejarah karena kehancuran permintaan oleh pandemi virus corona.

Turunnya harga minyak mentah AS dan laporan pendapatan perusahaan yang suram memicu kekhawatiran akan kerusakan yang berkelanjutan pada ekonomi global dari pandemi, mengirim pasar saham global lebih rendah.