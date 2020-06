Kekeyi Menangis Minta Maaf, Rinni Wulandari Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rinni Wulandari mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan selebgram Kekeyi yang diduga menjiplak lagu Aku Bukan Boneka.

Jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu mengatakan bahwa Kekeyi sudah meminta maaf mengenai heboh lagu tersebut.

"Dia bilang minta maaf karena dia enggak tahu kalau itu perlu ada izin. Dia enggak punya manajemennya yang ngaturin segala macam semuanya," kata Rinni Wulandari, saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

"Terus akhirnya aku balas aku bilang aku juga sudah menyangka kalau dia enggak punya orang yang ngerti untuk ngurusin hal-hal kayak gini," lanjutnya.

Istri Kevin Julian ini kemudian mengingatkan Kekeyi untuk lebih hati-hati sebelum merilis lagu, terutama terkait masalah perizinan.

Ia juga meminta Kekeyi untuk menyelesaikan masalah itu langsung kepada pihak pencipta lagu Aku Bukan Boneka, Novi Umar.

Baca Juga: Kekeyi Menangis dan Minta Maaf

"Aku kan sebagai penyanyi, ya cuma mau make sure aja sih. Maksudnya just to be clear kalau memang aku enggak ada niatan untuk menjelekkan Kekeyi," jelasnya.

"Aku sama sekali enggak ada intensitas ke situ, dan kaminya baik-baik saja. Dia juga sudah beritikad baik dengan DM aku dan dia juga balas DM, dan akhirnya kami ngobrol," lanjut Rinni.