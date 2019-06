Kelihatan Gendut, Britney Spears Curiga Fotonya Diedit

Britney Spears. Foto: AFP

jpnn.com - Britney Spears, 37, menuduh paparazi mengedit fotonya sehingga tampak lebih gendut. Spears mengungkapkan itu dalam posting-an Instagram Story pada Senin (9/6).

Dalam video itu, dia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu muncul foto dirinya bermain jet ski di Miami bersama kekasihnya, Sam Asghari. Spears mengenakan bikini merah dan hitam serta outer bermotif kotak-kotak.

Pelantun Oops!...I Did It Again itu mengaku resah karena banyak orang yang kerap menuduh selebriti mengedit fotonya menjadi lebih kurus. Namun, tidak pernah mempertanyakan apakah foto-foto jepretan paparazi tersebut palsu atau editan. ''Itu sebuah teori konspirasi yang aku sangat tertarik,'' kata Spears dalam video itu dengan mengenakan bikini yang sama dengan foto paparazi yang beredar. Eye shadow-nya terlihat luntur. Menurut dia, itu disebabkan dirinya baru saja selesai bermain jet ski lagi. Spears berujar bahwa dirinya yang asli lebih kurus daripada foto tersebut.

''Aku terlihat seperti 40 pound (18 kg) lebih besar daripada aku sekarang. Inilah aku sekarang dan aku sekurus jarum. Katakan padaku, mana yang asli?'' katanya.

BACA JUGA: Fans Britney Spears Demo di Depan Balai Kota, Kenapa Ya?

Seolah belum puas, dia mengunggah video lagi di Instagram. Kali ini dia mengenakan crop top dan celana jins. ''Selamat pagi. Jadi, ini adalah hari setelah aku bermain boat. Apakah aku terlihat berbeda dengan kemarin?'' tanyanya.

MEGA, agensi foto yang merilis foto itu, membantah tuduhan bahwa foto tersebut diedit. ''Kami mengambil ribuan fotonya. Kami sangat senang kalau dia mau melihat file aslinya,'' kata perwakilan MEGA dilansir dari Page Six. (adn/c4/jan)