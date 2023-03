Kemajuan Papua Tolak Ukur Pembangunan Indonesia Sentris

jpnn.com - Melalui IKN, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi tidak hanya ada di Pulau Jawa. Pembangunan sarana-prasarana berbagai sektor di wilayah Timur Indonesia sejalan dengan program pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran, utamanya di Papua.

Demikian kesimpulan dalam Webinar The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development, Rabu (22/3).

Menurut Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiay, tingginya intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua menunjukkan kecintaan pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua.

Ini pun ditunjukkan dengan fokus pemerintah melakukan pembangunan di wilayah timur, seperti wilayah IKN, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Aksi-aksi KKB yang anarkis seperti membakar rumah sakit dan pasar sangat menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun SDM.

Apkam TNI/POLRI sudah banyak melakukan program-program pendekatan kesejahteraan bekerja sama dengan Pemda di Papua.

Inti dari pendekatan ini adalah mengutamakan keamanan demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua sehingga tidak mudah terprovokasi.

“Mari teman-teman media, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyuarakan hal-hal positif tentang Papua serta memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa KKB secara nyata tidak hanya menghambat kemajuan di Papua, tetapi juga memerangi masyarakat asal Papua yang menginginkan kemajuan dan keamanan," ujar dia.