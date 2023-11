Kemenkeu dan ICAEW Wujudkan Akselerasi Transisi Keuangan lewat IICSFE 2023

jpnn.com, JAKARTA - Managing Director International ICAEW Mark Billington BFP FCA menyatakan pihaknya terus mendukung aksi Indonesia dalam merevolusi transisi keuangan.

Menurutnya, hal itu dilakukan demi mewujudkan perkembangan ekonomi hijau yang lebih baik lagi.

“Kami di ICAEW mendukung setiap anggota dan perusahaan anggota kami dalam mengelola keberlanjutan bisnis mereka, serta berbagi pengetahuan kami secara luas untuk mendorong gagasan dan inovasi untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan," ungkap Mark dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/11).

Mark menyebut pada tahun lalu, ICAEW memperkenalkan ICAEW Sustainability Certificate yang mengajarkan ICAEW Chartered Accountants cara menerapkan keterampilan dengan prinsip keberlanjutan.

ICAEW juga memperkenalkan program baru untuk mengajarkan dasar-dasar keuangan keberlanjutan kepada siswa di seluruh dunia guna memperkaya pengetahuan mereka pada awal 2023.

Kali ini, ICAEW menyelenggarkan International Indonesia Conference Sustainable Finance and Economy 2023 (IICSFE 2023) baru saja digelar pada 8 November 2023 secara hybrid.

Acara itu adalah wadah diskusi penting mengenai tantangan keuangan berkelanjutan dan pemberdayaan pembangunan transisi di Indonesia.

Konferensi yang mengangkat tema Accelerating the Development of Transition Finance ini merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) bersama dengan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) dan turut didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ), serta Climate Policy Initiative (CPI).