Kemenkominfo Blokir Steam Hingga Origin Karena Hal Ini, Simak!

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah platform bermain gim streaming Steam, Dota 2 Counter-Stiker, dan Global Offensive tidak bisa dibuka per pagi ini.

Tak hanya itu, platform distribusi digital Orgini juga tidak bisa diakses.

Namun, akses setiap perangkat bisa jadi berbeda, bergantung pada penyedia jasa internet yang digunakan.

Per pagi ini, situs Dota 2 masih bisa dibuka dengan internet dari penyedia jasa Oxygen, tetapi tidak bisa menggunakan data seluler XL Axiata.

Berdasarkan pantuan, Sabtu (30/7), kebanyakan situs yang tidak bisa dibuka menampilkan notifikasi koneksi tidak aman.

Platform Origin memuat tulisan "this site can't be reached", situs ini tidak bisa dijangkau.

Situs transfer uang lintas negara PayPal juga termasuk yang tidak bisa dibuka pagi ini.

Selain itu, Yahoo Search per pagi ini tidak bisa dibuka.