Kemenkominfo Gelar Pelatihan Guru di Makassar agar Makin Cakap Digital

jpnn.com, MAKASSAR - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Siber Kreasi menggelar program khusus bagi guru dan tenaga kependidikan tingkat SMA Cabang Disdik 1,2, dan 4.

Pelatihan ini beguna bagi guru untuk membuat materi pelajaran berbasis digital.

Cabang Dinas Pendidikan tersebut meliputi Makassar, Maros, Gowa, Sidrap, Soppeng, Wajo.

Baca Juga: Kemenkominfo Ingatkan Generasi Muda Bijak Bermedia Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Pendidikan Sulawesi Cakap Digital. Pelatihan untuk guru dan kepala sekolah dilakukan agar makin cakap digital.



Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad Ambasador Wakelet internasional, Ketua Ekstrakulikuler Pandu Digital Indonesia, Pandu Digital Madya (Badge Biru), Anshar Syukur, serta Head of Operations Meraki Kreasi Bangsa Muhammad Mikail Karimov.



Head of Operations Meraki Kreasi Bangsa Muhammad Mikail Karimov mengatakan perkembangan teknologi informasi di dunia terus berkembang secara masif.



Dia menyebutkan Per februari ini diperkirakan ada 204,7 juta pengguna internet yang berasal dari Indonesia. Jumlah itu mencakup 73,7 persen total penduduk.



Mikail Karimov menuturkan masyarakat Indonesia sendiri boleh dibilang sudah tidak asing lagi dengan ruang digital.

Perubahan gaya hidup menjadi serbadigital menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas.

Pada dasarnya, manusia senang dengan hal-hal yang mudah dan praktis, apalagi instan.

"Mi instan saja harus ada pemasakkan sebelum siap dihidangkan. Seluruh kemudahan dan kepraktisan ini akan menjerumuskan kita. Masyarakat makin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas digital yang selama ini dianggap berisiko tinggi berupa transaksi online," kata Mikail.



Mikail menyatakan tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk, seperti penipuan, pencurian akun, dan pelanggaran privasi. (mrk/jpnn)