Kemenkop UKM dan Kemendagri Bersinergi dalam Berdayakan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat bekerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya UMKM di daerah.

"Selain program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM, juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerja sama dalam penyediaan database UMKM," kata Menkop UKM Teten Masduki, usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (12/8).

MenkopUKM Teten Masduki menjelaskan, untuk tahap pertama ini kerja sama akan terkait dengan penyaluran Banpres bagi 12 juta usaha mikro yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang, di mana masing-masing usaha mikro mendapatkan dana hibah Rp2,4 juta.

"Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap 1," jelas Teten.

Menurut Teten, berbeda dengan UKM yang by name dan by adress, data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di daerah, terkadang fluktuatif. Karena itu, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan.

Percepat Penyerapan Anggaran

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sudah lama ingin berkunjung ke Kemenkop UKM dan baru sekarang terlaksana.

"Pertemuan saya dengan Kang Teten ini jadi momentum, sehubungan saat ini terjadi kontraksi ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, bukan hanya di nasional namun juga di daerah dan masyarakat”, kata Mendagri Tito.