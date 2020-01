Kemenlu Gelar Anugerah Adam Malik Award 2020

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri kembali menggelar acara pemberian penghargaan Adam Malik Award 2020 di sela-sela rangkaian kegiatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2020 di Ruang Nusantara, Gedung Utama, Kemlu RI.

Penghargaan Adam Malik Award diberikan kepada media dan jurnalis media massa nasional. Pemberian itu diberikan pada media online terbaik, media cetak terbaik, media radio terbaik dan media televisi terbaik. Selain juga kepada sejumlah jurnalis terbaik di 2019.

"Pemberian penghargaan seperti ini sangat positif. Kami mengapresiasi Kementerian Luar Negeri yang memiliki kebiasaan untuk memberi apresiasi pada media massa yang memberi kontribusi positif dalam menyajikan diplomasi Indonesia secara faktual dan berimbang," ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh yang juga menjadi juri untuk menyeleksi penerima Adam Malik Award.

Setelah pemberian penghargaan pada kalangan media massa nasional, Kemenlu juga memberikan penghargaan untuk KBRI perwakilan di setiap negara yang terbaik dalam memberikan informasi di media sosial.

Di antaranya kategori Most Active Mission yang diperoleh KBRI Hanoi. Kemudian Most Engaging Mission yang diberikan untuk KJRI Chicago.

Selanjutnya perwakilan dengan Best Use of Visual yang diperoleh KBRI Hongkong. Sementara itu Digital Head of Mission terbaik Abdul Kadir Jailani, Dubes Indonesia untuk Kanada.

Di akhir kegiatan ini Menlu Retno Marsudi mengucapkan terima kasih kepada media dan semua pihak yang selama ini membantu kementeriannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

"Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat dan staf di pusat dan di perwakilan, khususnya yang berada di perwakilan rawan dan

berbahaya atas dedikasi dan kerja tiada kenal lelah. Apresiasi juga saya berikan kepada DPR-RI, khususnya Komisi I atas kerja sama

yang baik. Saya juga sampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah membantu pelaksanaan diplomasi Indonesia, termasuk KADIN.

Begitu juga untuk seluruh rekan media, terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin baik selama ini," pungkas Menlu Retno. (flo/jpnn)