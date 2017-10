Kemenpar Siapkan 60 Paket Wisata

Menpar Arief Yahya. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, BALI - Pertemuan tahunan (Annual Mettings) Internasional Monetary Fund – World Bank Group (AM IMF WBG) yang akan berlangsung di Bali bulan Oktober 2018 nanti akan menjadi peristiwa bersejarah bagi industri pariwisata di Indonesia.

Berbagai persiapan juga ikut dilakukan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk memuluskan pertemuan IMF-World Bank itu. Baginya, momen Annual Meeting IMF World Bank ini menjadi ajang untuk mempromosikan Bali, Bali and Beyond, dan Wonderful Indonesia secara konkret.

"Dalam waktu bersamaan, akan ada 18.000 delegasi atau wisman baru yang masuk ke Bali. AM IMF WBG 2018 akan dihadiri oleh 189 negara anggota yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Di luar delegasi resmi, lanjut Menpar Arief, acara ini juga akan dihadiri perwakilan lembaga kerja sama ekonomi global dan regional, lembaga masyarakat sipil, kalangan swasta dan akademisi, serta media dari seluruh penjuru dunia.

"Ini saat nya untuk lebih mempopulerkan destinasi-destinasi wisata di Indonesia kepada dunia, terlebih lagi para delegasi dan undangan uang datang merupakan top eksekutif sehingga dampak berganda dan nilai ekonomi yang dihasilkan juga relatif besar, spending bagi peserta AM IMF WBG lebih besar daripada wisatawan leisure yaitu sekitar USD 2.000 per orang," lanjutnya.

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Nia Niscaya menambahkan, diluar pembangunan fisik, untuk mempromosikan pariwisata di AM IMF WBG 2018, Kemenpar juga telah menyiapkan 60 paket wisata untuk mempromosikan destinasi Bali dan 6 destinasi lainnya (Lombok, Komodo, Yogyakarta, Tana Toraja, Danau Toba dan Banyuwangi) bagi delegasi AM IMF WBG.

"Promosi 60 paket wisata ini merupakan hasil kerjasama antara Kemenpar dengan industri yang tergabung dalam ASITA ( Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) dan Dinas Pariwisata." ujar Nia Niscaya.

Untuk Bali, disediakan total 33 paket wisata, diantaranya 28 Paket Sightseeing Bali berupa paket golf, yoga, spa, snorkeling dan diving, semuanya paket 1 hari yang membutuhkan waktu antara 8 ampe 10 jam. "Dua paket Bali Cruises dan 3 paket beruopa Napak Tilas Presidenb Obama selama di Bali. Ini paket untuk 1 hari dan 5 hari," paparnya.