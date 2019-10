Kemenpora Dukung Timnas Rugby 7s yang Try Out ke Malaysia  

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Zainudin Amali didampingi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Yuni Poerwanti dan Ketua Umum PB Persatuan Rugby Union Indonesia, Didik Mukrianto melepas Tim Nasional (Timnas) Rugby 7s yang akan melakukan Try Out di Sabah, Malaysia. Keberangkatan timnas Rugby 7s dalam rangka persiapan Sea Games 2019 Manila, Filipina.

“Saya senang dan bersyukur, hari ini saya bisa berhadapan langsung dengan timnas Rugby 7s. Timnas Rugby 7s hari ini akan bertolak ke Sabah, Malaysia untuk melakukan try out untuk persiapan Sea Games 2019 di Filipina,” kata Menpora saat melepas Timnas Rugby s7 di ruang kerjanya, Rabu (30/10) pagi.

Menpora mengatakan, para atlet rugby ini berjuang bukan untuk dirinya sendiri saja tapi untuk bangsa dan negara. "Tidak semua punya kesempatan seperti kalian. Kalian akan membawa nama bangsa dan negara. 267 juta penduduk Indonesia berharap pada kalian semua. Karena itu, tolong dijaga harapan itu dengan imbalan prestasi. Prestasi hanya bisa di dapat dengan tiga hal. Pertama, berlatih secara terus menerus sesuai dengan program yang diberikan pelatih, kedua, disiplin dan ketiga, mental bertanding," jelasnya.

Baca Juga: Kemenpora Gelar Malam Anugerah Kepemudaan Saat Puncak Hari Sumpah Pemuda 2019

Ia pun berpesan kepada para atlet untuk jangan rendah diri apabila sedang menghadapi atlet dari negara lain. Karena, menurutnya, atlet Indonesia sama dengan atlet dari negara lain. "Bangsa kami adalah bangsa yang besar maka di mana kami bertanding tidak boleh minder. Tidak boleh rendah diri karena kami sama dengan atlet dari negara lain," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB Persatuan Rugby Union Indonesia, Didik Mukrianto mengucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk melapas Timnas Rugby 7s akan Try Out ke Sabah, Malaysia. "Saya ucapkan terima kasih Pak Menteri karena sudah menerima kami sekaligus melapes Timnas Rugby 7s akan Try Out ke Sabah, Malaysia. Saya akui mengurus cabor rugby ini memang tidaklah mudah karena masih baru di Indonesia. Tapi saya meyakini dengan melihat potensi atlet rugby kita maka kita bisa mengejar keketinggalan kita ini," jelasnya.

Adapun sebanyak 24 pemain terdiri dari 12 pemain pria dan 12 pemain perempuan. Men's Team: Nanda/DKI, Andika/DKI, Febri/Aceh, Ramdan/Aceh, Buldan/Jabar, Glen/Banten, Danial/DIY, Rudy/Jabar, Fajar/Jabar, Gerald/Papua, Eki/Aceh dan Natan/Papua. Untuk Womsn's Team : Nadya/DKI, Indri. K/DKI, Rani/Bali, Anisa/Banten, Sartinah/Acah, Chandra/Jatim, Dian/DIY, Lesly/Papua, Vero/Papua, Marice/Papua, Regina/Papua dan Frilly/Aceh.(jpnn)