Kemenpora Siap Bantu Pengembangan Olahraga di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin fokus menggenjot pembangunan sektor olah raga dan pariwisata.

Salah satunya dengan meluncurkan Bogor: The City of Sport and Tourism yang menjadi agenda prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Ade menegaskan komitmennya saat pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023 di gedung Tegar Beriman Cibinong, Senin (22/4).

Acara itu juga diisi dengan talk show yang menghadirka beberapa narasumber.

Di antaranya, Staf Ahli Menpora Bidang Hukum Olahraga Samsudin, Asisten Deputi Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem Kemenpar Indra Ni Tua, Kepala Bappeda Litbang Pemprov Jabar Taufik Budi Santoso, dan Direktur PT Sarana Sirkuitindo Utama Tinton Soeprapto.

Ade dalam paparannya menyampaikan potensi yang besar dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata di Kabupaten Bogor.

Dia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki sebelas lapangan golf berskala internasional, Stadion Internasional Pakansari, Sirkuit Internasional Sentul, dan paralayang berstandar internasional.

“Kami juga sedang mengembangkan kawasan Geopark Nasional Pongkor di 15 kecamatan dan masih banyak lagi. Saya optimistis cita-cita Bogor sebagai The City of Sport and Tourism bisa terealisasi," kata Ade.