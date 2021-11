Kementerian ATR/BPN Meraih Best Use Video Kategori Kementerian di GSMA 2021

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih juara dalam nominasi Best Use of Video Kategori Kementerian pada Government Social Media Awards (GSMA) 2021. Kementerian ATR/BPN melalui konten Sertipikat Tanah Elektronik unggul atas dua nomine lainnya, yakni Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan terima kasih atas nominasi dan juara yang diraih Kementerian ATR/BPN dalam GSMA 2021 yang digelar Awrago Indonesia, didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara daring, Jumat (26/11), itu. "Kami tidak pernah menyangka mendapat apresiasi ini, tentunya ini menjadi penyemangat bagi kami khususnya para pengelola media sosial," kata Yulia Jaya Nirmawati. Yulia menambahkan pihaknya memang telah menggunakan kanal-kanal media sosial sebagai sarana edukasi dan sosialisasi program-program kementerian kepada masyarakat. "Kami telah melakukan sinergi berupa strategi komunikasi sebagai upaya edukasi ke publik secara luas," ujarnya. Dia menambahkan pihaknya secara konsisten berupaya memperbanyak konten publikasi yang berisi edukasi terkait program dan layanan dari Kementerian ATR/BPN di seluruh unit satuan kerja, baik di pusat maupun daerah. "Melalui pencapaian ini, kami akan berkomitmen untuk terus memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik," terangnya.